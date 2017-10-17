Киев, 17 октября, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В настоящее время на Украине осталась фактически единственная политическая сила, неподконтрольная президенту Порошенко — это депутаты Верховной Рады. И если они примут закон Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности, то лишат себя любых гарантий в борьбе за власть, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Этот шаг Порошенко следует рассматривать в контексте идущего на Украине противостояния между ветвями власти. Дело в том, что Порошенко в свое время взял под свой контроль суд, значительно подмял под себя украинский бизнес, выдавив фактически всех олигархов с Украины.

И получается, что в настоящее время депутаты — это фактически единственная неподконтрольная ему политическая сила на Украине. Если депутаты примут этот закон, они лишат себя любых гарантий в борьбе за власть.

Соответственно, Порошенко получит возможность их либо шантажировать, если они не будут подчиняться его требованиям. Либо он будет возбуждать против них по тем или иным причинам уголовные дела и оказывать на них иные формы давления.

Потому что нет ни одного депутата Верховной рады, которого нельзя было бы уличить в тех или иных преступлениях. Поэтому я думаю, что Рада не пойдет на этот шаг.

Ранее президент Украины Петр Порошенковнес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается внести изменения в Конституцию по части неприкосновенности депутатов. Документ зарегистрирован в парламенте 17 октября.

Читайте также: Порошенко внес поправки в неприкосновенность депутатов

Статус законопроекта определен как неотложный. Текст документа пока не опубликован, поэтому конкретные изменения, которые подготовил президент Украины, неизвестны.

На акцию протеста возле Рады уже собралось несколько сотен человек, они требуют отмены положения о депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и поправок в избирательное законодательство.