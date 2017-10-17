Москва, 17 октября, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Российский историк и философ, доцент кафедры философии Московского педагогического университета Петр Рябов получил запрет на въезд в Белоруссию на десять лет. Соответствующую отметку в паспорте он показал встречающим на Белорусском вокзале 17 октября, когда вернулся в Москву, говорится в сообществе сторонников Рябова Вконтакте.

Josh Janssen Свобода слова

Комментарий по этому поводу ранее дал организатор лекций философа в Гродно и Барановичах Евгений Евгеньевич.

«Рябов уже на свободе, но теперь ему на десять лет запретили посещать нашу республику», — сказал Евгеньевич после того, как Рябова посадили на поезд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рябов был задержан 10 октября в Барановичах в Брестской области, где собирался прочитать лекцию. Ему предъявили обвинения по статье 17.1 КоАП Белоруссии («Хулиганство»). Барановичский суд признал Рябова виновным и приговорил к шести суткам административного ареста. Отбывая наказание, Рябов объявил сухую голодовку.

«Сегодня после освобождения Рябов прекратил голодовку, и мы подошли передать ему еды на платформе — к тому моменту четверо сотрудников (правоохранительных органов) уже провожали Рябова на поезд до Смоленска», — сообщил Евгеньевич о событиях 16 октября.

Из сообщений в сообществе сторонников Рябова Вконтакте следует, что 17 октября историк прибыл в Москву на Белорусский вокзал.

Отметим, активную роль в освещении инцидента занял белорусский «правозащитный» центр «Весна», который представлял Рябова как «российского политзаключенного и анархиста». Он был создан ещё в 1996 году и всегда критиковал действующую в Белоруссии власть. Центр лишен государственной регистрации, а его основатель Алесь Беляцкий сидел в тюрьме за незаконную деятельность, в частности, за уклонение от уплаты налогов.