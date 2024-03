Томск, 17 октября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Агентство Times Higher Education опубликовало предметный рейтинг Engineering аnd technology — «Инжиниринг и технологии». Томский политех (ТПУ) занял высокую позицию в общем рейтинге, войдя в группу 151−175, а среди российских вузов стал вторым, уступив только Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова. Таким образом, рейтинговое агентство Times Higher Education признало ТПУ лучшим инженерным (техническим) вузом России

Рейтинг включает в себя широкий спектр узких предметных областей: общая инженерия, электротехника и электроника, машиностроение и аэрокосмическая инженерия, гражданское строительство и химическая инженерия. Эксперты предметного рейтинга оценивали учебную среду вузов, объем научных исследований и доход от них, развитие международного сотрудничества и публикационную активность.

Комментируя результаты рейтинга, ректор ТПУ Пётр Чубик отметил: «ТПУ впервые вошел в предметный рейтинг THE в области инженерного дела и технологий (Engineering and technology), заняв позицию, близкую к топ-100. Из российских университетов выше только МГУ, среди технических вузов России ТПУ на первом месте. Предметная область Engineering and technology для нас базовая, системообразующая, ведь в ней оцениваются достижения и показатели по тем дисциплинам, в которых Томский политех имеет солидные научные заделы и традиционно является лидером — это общие инженерные науки, электротехника и электроника, авиационно-космическая техника и машиностроение, химические технологии. Результаты предметного рейтинга THE свидетельствуют о том, что за последние годы томские политехники прилично прибавили в исследовательской активности в этих направлениях. Стало больше заметных публикаций в авторитетных научных изданиях, выросла международная известность наших ученых, увеличилось число совместных проектов с ведущими исследовательскими центрами мира».

Сегодня ученые Томского политеха проводят обширные инжиниринговые исследования в различных областях. Так, университет является активным участником шести крупных коллабораций Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) и участвует в апгрейде детекторов Большого адронного коллайдера. Политехники изучают физику экстремальных состояний вещества, в частности, процессы зажигание и горение топлив. В университете ведется разработка микрокапсул для адресной доставки лекарственных средств и редактирования генома, создаются физические и химические технологии выращивания живых тканей, биодеградируемые материалы, лекарства нового поколения с использованием наночастиц металлов.

Специалисты университета проектируют завод по производству уникального металла бериллия, технология получения металла также была разработана в Томском политехе. Кроме того, тепловой дефектоскоп, созданный в вузе, будет использоваться при производстве нового отечественного самолета, целиком состоящего из композиционных материалов.

Этим летом космонавты вывели на орбиту Земли спутник «Томск-ТПУ-120» — это первый в мире космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий и уникальных материалов. Спутник разработан в рамках космического эксперимента «РадиоСкаф» в научно-образовательном центре «Современные производственные технологии» ТПУ совместно с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» (РКК «Энергия») и Институтом физики прочности материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН). В этом союзе реализован еще целый ряд уникальных разработок. Например, создан 3D-принтер для печати в невесомости. Планируется, что в 2018 году его испытают на Международной космической станции. Также разработаны защитные покрытия для стекол иллюминаторов космических кораблей.

Справка. Британский журнал Times Higher Education ежегодно публикует один из трех самых престижных мировых рейтингов вузов (наряду с рейтингами QS World University Rankings и Academic Ranking of World Universities). Агентство публикует также предметные рейтинги: Arts & humanities, Education, Law, Business & Economics, Clinical, pre-clinical & health, Computer Science, Engineering & technology, Life sciences, Physical sciences, Social sciences.