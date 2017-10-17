Майкоп, 17 октября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В Адыгее начата подготовка к празднованию одной из важнейших торжественных дат в истории республики — годовщины со дня образования. Своё 100-летие Адыгея отметит 27 июля 2022 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Adygheya.ru Адыгея

Указ о праздновании этой даты накануне, 16 октября, подписал президент РФ Владимир Путин.

«Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 100-летнего летия образования Республики Адыгея», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в указе органам государственной власти РФ и органам местного самоуправления рекомендовано начать подготовку к юбилейной дате.

Отметим, что первые подготовительные мероприятия к празднованию важной даты в республике уже проводятся. Так, в мае под председательством первого заместителя министра культуры Республики Адыгея Нафисы Васильевой прошло совещание по вопросу подготовки празднования в 2022 году 100-летия со дня образования республики. Региональный минкульт уже начал разрабатывать план основных мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Как уточнили в пресс-службе главы Адыгеи, для проведения юбилейных мероприятий регион получит субсидии из федерального бюджета. Конкретная сумма пока не называется, размер субсидий в настоящее время ещё согласовывается. Направить средства планируется на проведение конкурсов и фестивалей, выставок, выступлений творческих коллективов и других культурно-массовых мероприятий, а также на просветительскую деятельность.

Кроме того, пойдут федеральные средства и на ремонт и модернизацию зданий учреждений культуры — музеев, выставочных залов, домов культуры, школ искусств.

«Также в преддверии празднования запланирована реставрация монумента «Дружба», установленного в честь 400-летия вхождения Адыгеи в состав России, проведение охранно-спасательных раскопок и благоустройство объектов культурного наследия», — добавили в пресс-службе главы Адыгеи.

Adygheya.ru Национальные костюмы

Поясним, что сама Республика Адыгея как самостоятельный субъект была образована в 1991 году — тогда она получила статус Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. Своё 26-летние Адыгея отметила совсем недавно — 5 октября 2017 года.

Однако история республики начинается гораздо раньше. 27 июля 1922 года была образована Адыгейская (Черкесская) автономная область. Постановлением Президиума ВЦИК она была выделена из Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области. Затем в августе 1928 года она была переименована в Адыгейскую автономную область и только 3 июля 1991 года преобразована в республику.

Dic.academic.ru Адыгейская автономная область

В настоящее время столицей Адыгеи, которая входит в состав Южного федерального округа, является город Майкоп. Эта маленькая республика находится практически внутриКраснодарскогокрая.

Добавим, что в 2022 году 100-летний юбилей отметит и ещё одна республика — Карачаево-Черкесия.