Москва, 17 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Россия в отношении смертной казни должна разобраться, в каком она хочет находиться мире — модерна или постмодерна и согласно с этим начать верстать всю систему, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Кургинян Сергей Ервандович

По словам политолога, зачастую противники смертной казни рисуют страшную картину улиц, заполненных гильотинами и эшафотами, хотя, это не соответствует действительности, что понятно каждому, кто знаком со странами вроде США или Китая, где смертная казнь разрешена.

«Совершенно ясно, что аргументация строится методологически по принципу создания пугающей картинки, «вы этого хотите? Давайте тогда ничего не делать». Давайте договоримся о том, о чем говорили, что в Америке это все есть, в Китае это все есть и так далее, что, в принципе, есть две тенденции. Какие-то страны возвращают себе смертную казнь, какие-то отказываются. Это не так, что все меньше, меньше и меньше. Это как синусоида все колеблется», — отметил Кургинян.

По его мнению, вопрос не в том, чтобы слепо следовать той или иной тенденции на основе пристрастий тех или иных групп в обществе, а разобраться, какой жители России видят ее будущее.

«Второе, насчет того, что делает и не делает смертная казнь, насколько она рациональна или нет… мы все эти за и против знаем. Мы только не понимаем для себя одного, вот эти две тенденции, которые существуют глобально… Это две части человечества… Вот мы в какой из этих частей? Мы, в сущности, в какой из этих парадигм вообще хотим существовать?», — продолжил эксперт.

Так, в качестве двух альтернатив политолог предложил две модели общества. Условно — азиатского мира модерна, где «смертная казнь существует, она входит в определенную культуру, она нужна и там есть вот эта аргументация за» и условно европейского мира постмодерна, где существует иная аргументация.

«Нам пора все-таки системно принять для себя решение. Мы вот в этом европейском мире с его ценностями, с его размягченностью… или мы в другом мире — китайском, американском. Мы в каком из этих двух миров находимся? Потому, что, когда мы поймем, в каком мы из миров, мы системно должны все под это подбить», — отметил политолог, добавив, что отказ России от смертной казни был продиктован стремлением войти в Совет Европы, и коли так и он был вызван чисто функциональными причинами, а в Европу нас все равно не берут, то, возможно, стоит снять с себя бессмысленные обременения.

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России ранее был поднят главой СК РФ Александром Бастрыкиным, когда он выступал в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Бастрыкин высказался, что решать эту проблему необходимо посредством всенародного референдума.

Напомним, что Сергей Кургинян неоднократно высказывался за отмену моратория на смертную казнь в отношении коррупционных преступлений особой степени тяжести при максимально открытой системе правосудия, прозрачной для народных масс.

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