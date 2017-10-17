Москва, 17 октября, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Северной Кореи показывает глубокий кризис отношений с США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Обстановка на Корейском полуострове, к которой приковано мировое внимание, достигла такой критической точки, что ядерная война может начаться в любой момент, заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен.

Ситуация вокруг Северной Кореи выходит за рамки региональной специфики, это глобальная проблема, отметил Емельянов.

Ситуация в противостоянии КНДР и США «очень острая», находятся ли стороны на грани войны — судить сторонам конфликта, продолжил депутат.

По его мнению, «США готовы продавливать свою точку зрения до конца, использовать все виды вооружений для отстаивания своей позиции», потому что «для США желание господствовать над миром — это вопрос принципа».

Заместитель постпреда КНДР при ООН также заявил, что Пхеньян поддерживает идею полного отказа от ядерного оружия, однако не присоединится к соглашению, пока США, угрожающие КНДР, не согласятся на его подписание.