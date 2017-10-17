Ярославль, 17 октября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров на Дальневосточном форуме предпринимателей предложил установить льготу в виде снижения суммы региональных штрафов до 50% при досрочной оплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области.

Альфир Бакиров

Альфир Бакиров выступил в Хабаровске с докладом на тему организации государственного контроля, прежде всего, муниципального. По словам Альфира Бакирова, в последнее время эта проблема становится все более актуальной, что подтверждает ее обсуждение в рамках института Уполномоченных, на съездах общественных организаций предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» и «Деловой России».

От лица Уполномоченных по защите прав предпринимателей в различных регионах РФ ярославский бизнес-омбудсмен высказал предложения об изменениях действующего законодательства контрольно-надзорной деятельности — установить льготу в виде снижения суммы региональных штрафов до 50% при досрочной оплате. Еще одна инициатива — обратиться на федеральный уровень с предложением о продлении надзорных каникул для малого бизнеса еще на три года, а также распространить надзорные каникулы на те виды контроля, на которые в настоящее время они не распространяются. Все вышеназванные предложения были включены в итоговую резолюцию конференции.

Дальневосточный форум предпринимателей прошел в Хабаровске. Его участниками стали более 1000 человек из 14 регионов Российской Федерации. Помимо субъектов Дальнего Востока в мероприятии приняли участие представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутской, Московской, Ярославской областей и Республики Башкортостан.