Москва, 17 октября, 2017, 09:28 — ИА Регнум. На старте торгов 16 октября рубль попытался продолжить укрепление и в моменте даже пытался увести доллар под ключевую отметку 57 руб., но вскоре откатился и провел большую часть сессии под умеренным давлением в основном на фоне возобновления спроса на американскую валюту. По итогам торгов рубль подешевел к доллару в пределах 0,3%, набрав в паре с евро символические 0,06%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Игорь Ковалев, аналитик ГК «ИнстаФорекс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

По его словам, нефть Brent накануне обновила 3-недельные максимумы, дойдя до 58,47, но не смогла удержать позиции и к концу дня практически вернулась на исходные позиции.

«Так что сложно говорить о значимой поддержке со стороны этого фронта, хотя история с конфликтом в Курдистане и потенциальными американскими санкциями в отношении Ирана на этой неделе могут поддержать спрос на черное золото. При этом основной негатив для рубля пришелся со стороны динамики доллара, который, забыв о слабой инфляции, возрадовался очередным обнадеживающим заявлениям Трампа на тему налоговой реформы, а также слухам о потенциальном кандидате на пост главы ФРС с более «ястребиной» позицией.

Признаки возвращения спроса на доллар определенно играют против нашей валюты, особенно в условиях бычьей, но крайне нестабильной динамики цен на нефть. На этом фоне начало налогового периода рубль пока не ощущает, но поддержка будет крепчать по мере оживления экспортеров — пик выплат придется на следующую неделю. Впрочем, и в ближайшие дни у рубля будут шансы на рост, если статистика по запасам энергоносителей в США поддержит рост Brent, указав на сокращение запасов и добычи», — добавил он.