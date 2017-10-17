Пекин, 17 октября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Китайские ученые объявили о наблюдениях за «оптическими спутниками» гравитационных волн, исходящих от слияния двух нейтронных звезд, сообщает 17 октября газета «Жэньминь жибао».

PhilipNeustrom Центр управления LIGO в Хэнфорде

Гравитационные волны были неопровержимо обнаружены 17 августа 2017 года лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией LIGO, расположенной в США.

По сведениям Китайского антарктического центра астрономических исследований, китайский исследовательский телескоп, расположенный в Антарктике, независимо наблюдал за оптическими сигналами, исходящими от слияния нейтронных звезд среди еще 70 наземных телескопов по всему миру.

По словам директора антарктической обсерватории Ван Лифань, процесс слияния стал причиной выброса радиоактивных материалов массой более, чем в 3 тыс. раз превосходящей массу Земли на скорости до 30% скорости света. Галактика, где происходило столкновение расположена на расстоянии 130 млн световых лет от Земли.

Китай использовал для наблюдения катадиоптрический телескоп с зеркально-линзовым объективом и диаметром входного отверстия 500 мм. Его уникальное месторасположение позволяет проводить длительные наблюдения более 24 часов подряд по время антарктической зимы.

Напомним, что впервые датчики LIGO обнаружили гравитационные волны еще в 2015 году во время столкновения двух черных дыр. Существование гравитационных волн был предсказано еще великим ученым Альбертом Эйнштейном в 1916 году на основании его общей теории относительности. Гравитационные волны — это рябь, образующаяся в результате искривления пространства-времени, распространяющаяся со скоростью света.