Южно-Сахалинск, 17 октября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Правительство РФ увеличило на 80,9 млрд рублей объем финансирования федеральной целевой программы «Социально-экономического развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016−2025 годы». Постановление подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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«Благодаря дополнительному финансированию появятся новые детские сады и школы, будут построены и реконструированы больницы и медпункты», — рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Изменения Программы коснутся показателей, объёмов финансирования, расширения перечня запланированных объектов, сроков их строительства и ввода в эксплуатацию. Кроме того, заработает комплекс зданий аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах.

Из-за того, что увеличилось число детей дошкольного и школьного возраста, в эксплуатацию введут детский сад-школу в селе Малокурильском, детскую организацию в селе Крабозаводском, школу в селе Рейдово и школу-детский сад в селе Головнино.

Изменения также коснутся проектов по строительству центральной районной больницы в Северо-Курильске, реконструкции центральной районной больницы в пгт Южно-Курильск, создания участка врача общей практики в селе Малокурильском и фельдшерско-акушерского пункта в селе Дубовом.

Увеличится объем финансирования на 11,1 млрд рублей в транспортной, туристской и инженерной инфраструктуры за счёт средств внебюджетных источников.

Напомним, Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016−2025 годы» Правительство утвердило в августе 2015 года. Программа входит в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».