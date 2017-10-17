В Москве и Подмосковье ожидается до 13 градусов тепла
Москва, 17 октября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются во вторник, 17 октября, в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».
"В Москве и области облачно с прояснениями, без существенных осадков, — говорится в сообщении. — Максимальная температура в столице +10…+12°, в Подмосковье +8…+13°».
Специалисты также прогнозируют ветер западный, северо-западный, 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Напомним, 16 октября Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Подмосковье к концу недели ожидаются заморозки. По данным метеорологов, первая половина текущей недели будет сопровождаться ветреной погодой с порывами до 18 м/с.
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