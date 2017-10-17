Токио, 17 октября, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прибудет в Японию 5 ноября в рамках первого азиатского турне. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами, передает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ногами отметил, что визит американского лидера продлится до 7 ноября. Затем Трамп отправится в Южную Корею, а после — в Китай.

В начале октября пресс-служба Белого дома сообщила о том, что Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о согласованности действий в отношении КНДР в ходе телефонной беседы. Тогда же был анонсирован визит американского лидера в Японию в ноябре, однако точная дата не была указана.

Программа ноябрьских поездок Трампа также опубликована на сайте Белого дома. На 5 ноября намечена встреча главы США с Синдзо Абэ, а также с теми японцами, чьи родные были «похищены северокорейским режимом».

7 ноября состоится двусторонняя встреча Трампа с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Отмечается, что президент США выступит в Национальном собрании. В числе прочего он призовет мировое сообщество к максимально возможному давлению на Пхеньян.

На 8 ноября запланирован визит Трампа в Китай. В Пекине состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. 10 ноября Трамп отправится во Вьетнам, 12 ноября — на Филиппины.

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