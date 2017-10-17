Петропавловск-Камчатский, 17 октября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Первый этап инвестиционного проекта по развитию малой авиации на Камчатке подходит к завершению, сообщает 17 октября пресс-служба Минвостокразвития.

Vityaz-aero.ru Вертолет. Камчатский край

По информации пресс-службы, компания «Витязь-Аэро», резидент территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка», завершает реализацию первого этапа инвестиционного проекта по развитию малой авиации в регионе. Виктор Сиротин, директор предприятия «Витязь-Аэро», рассказал об этом полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу в ходе совещания, проходившего на вертодроме в селе Николаевка Елизовского района Камчатского края.

«В рамках первого этапа мы расширили аэровокзальный комплекс для удобства пассажиров, построили вторую очередь топливо-заправочного комплекса (объём почти 900 тонн), завершаем строительство ангара и, возможно, в ближайшем будущем мы начнём совместно с каким-нибудь авиаремонтным заводом полностью ремонтировать здесь свои воздушные суда. Кроме того, мы увеличили взлётно-посадочную полосу», — доложил В.Сиротин.

В этом году на обеспечение регулярных авиарейсов в отделённые районы Камчатки из региональной казны выделено порядка 90 млн рублей. В проект по развитию авиации «Витязь-Аэро» уже вложено более 50 млн рублей инвестиций. В рамках второго этапа резидент ТОР планирует построить взлётно-посадочную полосу для легкомоторной авиации. Общий объём инвестиций в проект может достигнуть 600 млн рублей.

Если все пойдет согласно намеченному плану, то в следующем году будет разработан проект взлётно-посадочной полосы, и через 3−4 года в селе появится взлётно-посадочная полоса для легкомоторной авиации со всей инфраструктурой.

Компания «Витязь — Аэро» уже завершила развитие аэровокзала, модернизировала вертодром, создала ремонтную базу для обслуживания и ремонта судов, пополнила парк вертолетной техники. В настоящее время авиационный парк «Витязь-Аэро» насчитывает 25 вертолетов. За 9 месяцев перевезли более 31 тысяч пассажиров (в том числе около 7,5 тысяч туристов) и почти тысячу тонн грузов. В рамках реализации проекта компания планирует нарастить пассажиропоток до 40 тысяч человек в год.

Напомним, первый гражданский воздушный маршрут был открыт на Дальнем Востоке только в 1928 году, он соединил Иркутск и Якутск. Это была первая в Советском Союзе регулярная линия, проходящая над районами Сибири, Дальнего Востока и крайнего Севера. Перевозкой пассажиров на гидросамолётах Ю-13 занялся «Добролёт», впоследствии ставший «Аэрофлотом». Спустя два года немецкие «Юнкерсы» полетели из Хабаровска в Оху через Николаевск-на-Амуре, ещё через десять лет на Дальнем Востоке действовал уже 21 регулярный маршрут, а самолётный парк составлял 146 машин. Гигантские расстояния и труднодоступность многих районов сделали в 40−60-х годах прошлого века дальневосточную авиационную сеть крупнейшей в стране.

В 70-х годах прошлого века между Мильково (село на Камчатке) и Петропавловском-Камчатским ежедневно совершалось три пассажирских рейса, в том числе транзитные. Билет на автобус тогда стоил в два раза дешевле, но разница между шестью часами по земле и 45 минутами по воздуху, конечно, была ощутимой.

С развалом СССР местная авиация на Дальнем Востоке, равно как и по всей стране, пришла в упадок. Самолёты распродали, аэродромы вместе с годами создававшейся инфраструктурой пришли в запустение. От краха малой авиации пострадали, в первую очередь, жители отдалённых районов, где нет надёжного автомобильного или железнодорожного сообщения с региональными центрами. В непогоду, когда ливни размывали единственную дорогу к населённому пункту, люди оказывались фактически отрезанными от большой земли, оставаясь без квалифицированной медпомощи и продуктов. Только в экстренных случаях, как правило связанных со здоровьем, сюда присылали вертолёты, чтобы забрать человека в город.