Барнаул, 17 октября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Совет Алтайского фонда микрозаймов утвердил новую трехлетнюю программу своего развития и пересмотрел стратегические направления поддержки малого бизнеса с учётом новых экономических реалий. Подробности сегодня, 17 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агробизнес в Алтайском крае

Отныне приоритетом становится поддержка фондом малого бизнеса производственной сферы. В первую очередь речь идёт о сельскохозяйственном производстве и производстве строительных материалов. Также власти готовы поддержать предпринимателей, занятых в области переработки сельскохозяйственной продукции, развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации, туризма и рекреационной деятельности. Помимо этого, на преференции фонда может расчитывать малый бизнес, работающий в сферах предоставления бытовых услуг населению, сбора и переработки бытовых отходов, медицинского обслуживания населения (в том числе детская стоматология на селе), частного дошкольного образования.

«Возможность дифференцировать меры поддержки бизнеса и приоритетность их предоставления позволяет с большей эффективностью использовать бюджетные ресурсы и участвовать в сопровождении социально значимых предпринимательских проектов. Например, в этом году в крае было принято беспрецедентное решение о снижении годовой процентной ставки Алтайского фонда микрозаймов до 5% для предпринимателей, работающих в промышленном производстве, сельскохозяйственной и потребительской кооперации, ориентированных на экспортный рынок», — пояснил председательствующий совета Алтайского фонда микрозаймов — первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев.

По его словам, на займы могут рассчитывать также предприниматели, приобретающие тракторы, посевные комплексы алтайского производства, современную контрольно-кассовую технику («онлайн-кассы»).

Кстати, по данным, обнародованным сегодня, 17 октября, Алтайкрайстатом, за последние десять лет в Алтайском крае количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, выросло более чем вдвое.

Согласно предварительным итогам Всероссийской сельхозпереписи, на 1 июля 2016 года в регионе насчитывалось 1024 ИП, занимающихся сельским хозяйством, тогда как более ранняя перепись 2006 года показала всего 503 таких предпринимателя. За последние десять лет в регионе также на 13 тыс. возросло количество личных подсобных хозяйств населения. Их теперь 568,5 тысячи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский фонд микрозаймов предоставляет займы до 3 млн рублей на возвратной и возмездной основе. Увеличение срока пользования им до 36 месяцев стимулировало привлечение новых клиентов фонда, реализующих долгосрочные производственные проекты.

Всего с начала деятельности (2009 год) фонд обеспечил льготными кредитами порядка 3700 предпринимательских проектов на сумму порядка 2 млрд рублей. В 2017 году, согласно утвержденному плану, микрофинансовая организация рассчитывает выдать субъектам малого бизнеса края 467 займов на сумму 473,7 млн рублей. Предполагается, что до 2020 года доля фонда на рынке микрокредитования малого предпринимательства будет составлять порядка 50% от общего ежегодного объема.