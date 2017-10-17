Валлетта, 17 октября, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию, которая поможет в расследовании убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, погибшей накануне на Мальте. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Espen Moe Джулиан Ассанж

«Потрясен информацией о гибели мальтийской журналистки и блогера Дафны Каруаны Галиции, которая была убита недалеко от собственного дома с помощью бомбы, — написал Ассанж. — Я предлагаю вознаграждение в €20 тыс. евро за информацию, которая поможет найти ее убийц».

Напомним, 53-летняя журналистка погибла накануне при взрыве автомобиля, выезжая из своего дома на Мальте. Ранее Галиция занималась изучением «Панамского дела», материалы которого содержали данные об офшорных счетах, в том числе мировых лидеров.

Также девушка вела блог, в котором нередко критиковала правительство, обвиняя правящую элиту в коррупции. Детали гибели журналистки неизвестны, однако местные СМИ квалифицируют происшествие как убийство.