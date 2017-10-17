Южно-Сахалинск, 17 октября, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Правительство России увеличило финансирование федеральной целевой программы «Развитие Курильских островов на 2016—2025 годы». Средства пойдут на улучшение качества жизни островитян, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление, подписанное Дмитрием Медведевым.

Алексей Лукашевич Курилы

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Госпрограмма по развитию Курильских островов реализуется по поручению главы государства Владимира Путина.

«Развитие Курил — один из ключевых приоритетов нашей работы. Благодаря увеличению финансирования появятся новые детские сады и школы, будут построены и реконструированы больницы и медпункты. Всего будет выделено 80,9 млрд рублей», — сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

В рамках реализации программы предусмотрен ввод в эксплуатацию комплексов зданий аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах. В селе Малокурильском на острове Шикотан планируется построить школу-сад, детскую организацию в селе Крабозаводском, также на Шикотане. Новые школы появятся на Итурупе и Кунашире.

На Парамушире, в городе Северо-Курильске планируется построить новую центральную районную больницу, а на Кунашире, в Южно-Курильске, ЦРБ будет реконструирована. Фельдшерско-акушерские пункты появятся на Шикотане, в селе Малокурильское и на Кунашире, в селе Дубовое.

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Из внебюджетных источников планируется развивать туристическую, транспортную и инженерную инфраструктуру.

Напомним, ФЦП «Развитие Курильских островов Сахалинской области» была принята в 2016 году и рассчитана на 2016—2025 годы. В рамках программы предполагалось построить грузопассажирские суда и вертолеты для решения многолетней проблемы транспортной доступности. Строительство двух грузопассажирских судов предполагается вести на Хабаровском судостроительном заводе. Длина каждого судна 70 метров. Каждый теплоход способен перевозить не менее 80 человек.

В ноябре 2016 года в ходе визита на Хабаровский судостроительный завод губернатор Сахалина Олег Кожемяко сообщил о начале разработки проектной документации.

«Через полгода, думаю, документация будет готова, два года уйдет на строительство судов. Строительство будет вестись с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании», — сказал глава Сахалина и Курил.

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В какой стадии реализация проекта сегодня — неизвестно.

Также программой предусмотрено развитие доступной связи на Курилах. С этим проектом все довольно неплохо. В августе 2017 года стало известно, что правительство России решило ускорить обеспечение Курил надежной связью и реализовать проект не за три, а за один год. Таким образом, оптоволокно на южные Курилы протянут до конца 2018 года.

Примечательно, что правительство выделило «Ростелекому» субсидии на строительство. Именно отсутствием механизма выделения субсидий «Ростелеком» объяснял задержку строительства ВОЛС. Проблемы с этим проектом возникали с самого начала. В октябре 2016 года расходы на реализацию ФЦП «Курилы» вообще полностью переложили на бюджет Сахалинской области. Из-за сокращения государственного финансирования «Ростелеком» не торопился с началом проектирования. Позже было принято решение выделить из федерального бюджета 2 млрд рублей «Ростелекому» на обеспечение работ.

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Объем принятой в 2015 году ФЦП «Курилы» изначально составлял 68,9 млрд рублей. Из них на долю федерального бюджета приходилось 27,8 млрд, на долю консолидированного бюджета Сахалинской области — 31,7 млрд, на внебюджетные источники — 9,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой ТОР «Курилы». В рамках ТОР предполагается развивать рыбопереработку, энергетику, добычу полезных ископаемых. Привлекать в новую ТОР планируется как российских, так и иностранных инвесторов, в том числе и японских. Якорный инвестор ТОР «Курилы» — рыбокомбинат «Островной» — опирается на собственные средства предприятия и бюджетные деньги не привлекает. Вообще в определении ТОР «Курилы» сказано, что финансирование осуществляется только за счет внебюджетных источников — бюджет не участвует.

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