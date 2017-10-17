Пекин, 17 октября, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Несколько китайских компаний были включены в списки самых надежных мировых компаний по версии журнала Forbes, сообщает 17 октября газета «Жэньминь жибао».

Asus Computers

Список включает в себя компании из 58 стран мира, чей суммарный доход составляет $35,3 трлн.

Тайваньская компания Asustek Computers расположилась на 26 месте, за ней следует Lenovo на 27 месте, в то время, как материковая компания COSCO Shipping разместилась на 104 месте.

Эти компании вошли в число семнадцати китайских фирм, которые заняли место в списке самых надежных компаний по версии Forbes.

Список строился на основе мнения 15 тыс. респондентов из 60 стран мира. Все отобранные компании оценивались по критерию надежности, репутации компании в качестве работодателя, социальной активности и эффективности продукции компании на рынках.

Немецкая компания Siemens возглавила этот список. В компании работает 351 тыс. человек. Объем продаж компании в 2016 году составил $90 млрд, а прибыль достигла $6,4 млрд.

Французская Michelin заняла второе место, а компания Alphabet, владеющая Google — третье.

Стоит отметить, что в списке количественно доминируют компании из США и Японии, представленные в количестве 61 и 42 соответственно. Восемь компаний из США вошли в топ-20, включая Alphabet, Walt Disney, Apple, Hilton, Marriott International, Netflix, Microsoft и IBM.