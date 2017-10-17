Вашингтон, 17 октября, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Призыв к согласованию военных действий между Багдадом и Курдским автономным районом (так называемый Иракский Курдистан в составе Ирака) распространила пресс-служба американского Государственного департамента.

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«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о насилии в районе Киркука в Ираке, — говорится в сообщении. — Мы наблюдаем за ситуацией и призываем все стороны к координации военных действий и восстановлению спокойствия».

В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что в регионе полно работы по ликвидации террористов «Исламского государства» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Противостояние же Багдада и Иракского Курдистана «отвлекает силы» от этой задачи.

Напомним, теперешняя ситуация в Ираке сложилась при активном участии Вашингтона. В 2003 году американские войска вторглись в Ирак, воспользовавшись таким поводом как «применение химического оружия» иракскими военными.

После свержения президента Ирака Саддама Хуссейна обстановка в стране окончательно утратила стабильность. Возникновение ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одним из следствий целенаправленно созданного хаоса.

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25 сентября 2017 года в Курдском автономном районе в обход запрета со стороны Багдада прошел референдум о независимости региона. Жителей автономии спросили: «Хотите ли вы, чтобы Курдистанский регион и курдские земли за пределами региона стали независимым государством?»

Итоги: за независимость региона проголосовали 92,73% жителей. Отметим, что не все имели право участвовать в плебисците (только 72%). Также своеобразным итогом стало обострение обстановки в регионе — развернулись боевые действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября вооруженные силы Ирака взяли под свой контроль военную базу в Киркуке.

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16 октября официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил: Антониу Гутерреш, генсек международной организации, призывает Багдад и курдов урегулировать кризисную ситуацию в провинции Киркук.