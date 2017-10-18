Москва, 18 октября, 2017, 05:02 — ИА Регнум. Тему постапокалипсиса успешно разрабатывали самые разные авторы, причем далеко не только фантасты, а и надежно прописанные в «большой литературе», «респектабельные» литераторы. Эмили Сент-Джон Мандел — из их числа. Ее роман «Станция Одинадцать», вышедший в 2014 году, номинировался сразу на три престижные литературные премии, хотя удостоен был все же премии Артура Кларка. И это тоже не вполне обычно, потому что с точки зрения записного ценителя фантастики, антураж «Станции Одиннадцать» составлен из штампов постапокалиптической литературы, словно из кирпичиков Лего. Но всё это — только декорация.

Earl McGehee За чтением романа «Станция Одиннадцать»

В книге две сюжетные линии, между которыми двадцать лет. Одна обрывается в тот самый день, что и история привычной человеческой цивилизации, сметенной смертоносной пандемией. Впрочем, сам герой этой линии, актер Артур Линдер, умирает от заурядного инфаркта по время представления «Короля Лира». Вторую линию двадцать лет спустя приходится тянуть на своих плечах коллегам и знакомым Артура, которые странствуют по отброшенной в варварство и почти обезлюдевшей Америке в составе шекспировской труппы, напоминая о том, что есть на свете ценности помимо физического выживания.

Подробнее о романе «Станция Одиннадцать» читайте здесь: «Настоящий писатель» и фантастика: адюльтер или законный брак?

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