Цзинань, Китай, 17 октября, 2017, 01:01 — ИА Регнум. В китайском городе Цзинань будут закрыты большинство строительных объектов до следующих указаний, сообщает 16 октября агентство «Синьхуа».

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Целью данного шага является борьба за сокращение загрязнения в города, утверждает городское руководство. Город является столицей прибрежной провинции Шаньдун и домом для более чем 7 млн человек.

По заявлению власти, лишь малая доля строительных площадок будет оставлена. В основном они касаются стратегических инфраструктурных объектов, вроде веток городского метро.

Север Китая в настоящий момент готовится к зимнему периоду, когда загрязнение воздуха выбросами продуктов сжигания угля наиболее силен. В связи с этим, китайские власти стремятся как можно сильнее сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух, прибегая к подобного рода методам.

Особенно серьезно проблема экологии стоит перед Пекином. Наличие огромного количества промышленных предприятий привело к тому, что воздух в городе наиболее загрязнен. В связи с этим, спрос центральных властей с чиновников по исполнению указаний по борьбы с загрязнением воздуха наиболее жесткий.