Киев, 17 октября, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Захват здания конгрессно-выставочного комплекса «Парковый» в Киеве осуществлен группой украинских националистов, говорится на сайте «Национального корпуса».

Parkovy.info Вертолетная площадка у конгрессно-выставочного комплекса «Парковый» в Киеве

Как сообщается, целью захвата здания является намерение передать его государству.

«Мы требуем, чтобы деньги, получаемые по деятельности вертолетной площадки на Парковой дороге оставались доходами в казну государства, а не выводились за рубеж «семьей» [4-го президента Украины Виктора] Януковича», — сообщается на сайте.

Захват осуществили члены «Национального корпуса», «Свободы» и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они «успокоили» общественность, уточнив, что «предприниматели и организации смогут провести здесь все запланированные мероприятия».

На крыше трехэтажного здания по улице Парковая дорога располагается вертолетная площадка. В целом оно используется для таких мероприятий как конференции, выставки, семинары, концерты.

Отметим, что здание было построено в преддверии Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, финал которого проходил в Киеве. В то время у власти в стране находился Янукович.