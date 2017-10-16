Пекин, 17 октября, 2017, 00:42 — ИА Регнум. Все 38 делегаций прибыли в Пекин на XIX съезд Коммунистической партии Китая, сообщает 16 октября агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Пекин

Делегации представляют 31 провинцию и регион материкового Китая, центральные правительственные органы, государственные предприятия, органы центральной финансовой системы, армии, полиции. Прибыли также члены партии тайваньского происхождения.

Более 2200 делегатов было избрано среди 89 млн членов КПК по всему Китаю, чтобы принять участие в очередном съезде партии, который проводится два раза в десятилетие.

Делегаты обсудят доклад по 18-му съезду, отчет Центральной комиссии КПК по надзору за дисциплиной, а также поправки в партийную конституцию.

Ожидается, что съезд предоставит план национального развития сроком на пять и более лет.

Напомним, что партийный съезд начнется 18 октября в Доме народных собраний Пекина. 18-й съезд проходил с 8 по 15 ноября 2012 года. На нем была осуществлена процедура смены поколения руководителей. В частности, Си Цзиньпин был избран Генеральным Секретарем ЦК КПК.

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