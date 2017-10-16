Лондон, 16 октября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого ножом, в лондонском метро, передаёт 16 октября The Independent.

Enrico Donelli Метро

Как сообщается, инцидент произошёл на станции метро Parsons Green в вечерний час пик.

Подробностей произошедшего на данный момент не приводится. Полиция пока не сообщала о задержании нападавшего.

По сообщениям очевидцев, вход на станцию в настоящее время закрыт, прилегающая территория оцеплена полицией.

В Скотленд-Ярде заявили, что не пока не рассматривают произошедшее как террористический акт.

Напомним, 15 сентября на этой же станции лондонского метро произошёл взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало неудачно, жертв удалось избежать.