Неизвестный напал с ножом на пассажиров лондонского метро
Лондон, 16 октября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого ножом, в лондонском метро, передаёт 16 октября The Independent.
Enrico Donelli
Метро
Как сообщается, инцидент произошёл на станции метро Parsons Green в вечерний час пик.
Подробностей произошедшего на данный момент не приводится. Полиция пока не сообщала о задержании нападавшего.
По сообщениям очевидцев, вход на станцию в настоящее время закрыт, прилегающая территория оцеплена полицией.
В Скотленд-Ярде заявили, что не пока не рассматривают произошедшее как террористический акт.
Напомним, 15 сентября на этой же станции лондонского метро произошёл взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало неудачно, жертв удалось избежать.