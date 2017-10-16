Москва, 16 октября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Протокол безопасности WPA2, используемый для защиты большинства сетей Wi-Fi, может быть взломан злоумышленниками для получения доступа к информации, которая ранее считалась зашифрованной. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности портала Krackattacks.

Colin Хакер

Как сообщается, уязвимость в протоколе может быть использована хакерами для кражи передаваемых по Wi-Fi номеров кредитных карт, паролей, сообщений, электронных писем, фотографий и прочих данных.

Кроме этого, в зависимости от конфигурации сети злоумышленники также могут манипулировать данными, например, внедрять вредоносные программы на интернет-сайты.

Отмечается, что под угрозой находятся устройства на боьшинстве операционных систем, в ключая Windows, iOS, Android, Linuх, а также ОС коммуникационного оборудования и WiFi-роутеров.

Подразделение по противодействию киберугрозам Министерства национальной безопасности США подтвердило данную информацию.

Как говорится в распространённом заявлении ведомства, указанная уязвимость «находится в самом стандарте, а не в отдельных его реализациях», и её использование «может позволить злоумышленнику взять под контроль любую подобную систему».

Министерство рекомендует срочно установить обновления протокола, как только они станут доступны.