Мадрид, 16 октября, 2017, 23:23 — ИА Регнум. По решению судьи Национальной судебной палаты Испании арестованы лидеры двух общественных националистических каталонских организаций Жорди Санчеса и Жорди Куишара, сообщает 16 октября газета «Известия».

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В судебном решении указано, что мужчины подозреваются в причастности к распространению призывов к мятежу. До окончания судебного расследования они будут находиться под стражей, а в праве освобождения под залог им отказано.

Напомним, ранее суд постановил оставить на свободе Луиса Траперо, руководителя правоохранительных структур Каталонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в парламенте Каталонии глава правительства региона Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости автономии от Испании. При этом он заявил, что парламент Каталонии отложил объявление независимости, так как настроен на диалог с Мадридом по вопросу о выходе региона из состава Испании.