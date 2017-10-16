Санкт-Петербург, 16 октября, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) посетили стадион «Санкт-Петербург» и рассказали корреспонденту ИА REGNUM, чем северная столица России отличается от белокаменной.

Дарья Драй ИА REGNUM Посещение участниками ВФМС-2017 стадиона «Санкт-Петербург»

В Петербург еще 14 октября прибыли 200 участников ВФМС-2017 из 67 стран мира, три дня они провели в дискуссиях, общении с экспертами, чиновниками и бизнесменами, побывали на экскурсиях и прогулках. После Петербурга они направятся в Сочи, где присоединятся к другим участникам фестиваля.

Дарья Драй ИА REGNUM Посещение участниками ВФМС-2017 стадиона «Санкт-Петербург»

В Петербург, славящийся своей архитектурой и культурой, направили студентов, изучающих архитектуру, дизайн и международные отношения. Научную и культурную программу в городе постарались подобрать соответствующую. Так, накануне перед ребятами выступали эксперты с лекцией об архитектуре, а утро понедельника у них началось с дискуссии на площадке Санкт-Петербургского экономического университета.

Доцент СПбГЭУ Ирина Вострикова рассказала о наступивших временах VUCA — время Волатильности, Неуверенности, Сложности и Неопределенности. Студенты обсудили сложность позиционирования молодежи в такое время, когда скоро даже будет непонятно, кого следует именовать «молодежью».

Дарья Драй ИА REGNUM Селфи на фоне стадиона «Санкт-Петербург»

В частности, отметила Вострикова, средняя продолжительность жизни детей, рожденных в 2007 году в США, Канаде, Италии и Франции, оценивается на уровне 104 лет. Она напомнила и о том, как мать пушкинской Татьяны называли в «Евгении Онегине» в XIX веке.

«Во времена Пушкина 36-летняя женщина — это старуха, в то время как сегодня 36 лет — это возраст, когда женщины выходят замуж и заводят детей», — напомнила Вострикова.

Меняется не только отношение к возрасту людей, но и к нужности тех или иных навыков. Всё большей ценностью становятся так называемые Soft Skills — способность к решению сложных задач, критическому мышлению, управлению людьми, координации и переговорам, высокий эмоциональный интеллект, когнитивная гибкость. Эти качества будут необходимы для того, чтобы найти работу уже к 2020 году.

«Всё больше работодателей по всему миру заявляют о том, что одних только «жестких навыков» в конкретной области больше недостаточно», — подчеркнула Вострикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Посещение участниками ВФМС-2017 стадиона «Санкт-Петербург»

Участники дискуссии обсудили и феномен «глобальных менеджеров» — востребованных современных молодых специалистов, которые легко ассимилируются в других культурах, часто меняя место жительства и обладая названным выше набором качеств.

«Мы приехали, чтобы услышать точку зрения России на общее будущее, могу сказать, что, пусть и не в каждой дискуссии, но в целом мы это получили. Нам особенно интересно услышать от России ее взгляд на диалог и кооперацию как политического, так и бизнес-сообщества, — сказал студент из Гамбурга Биджан Травассоли. — Исторически даже в эпоху Советского Союза и «холодной войны» немецкий бизнес и советская индустрия сотрудничали. Думаю, очень важно продолжать это сотрудничество, особенно во время санкций».

Он посетовал, что петербургские участники по уважительной причине пропустили речи президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова на открытии ВФМС в Сочи, но уже 17 октября ребята направятся туда.

До отъезда студентов привезли с экскурсией на стадион «Санкт-Петербург», который примет матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Представитель комитета по спорту Евгений Гагонин отвечал на вопросы молодых архитекторов и дизайнеров.

«А можно увидеть, как выдвигается поле?» — поинтересовалась одна из студенток. «Нет, это слишком сложная конструкция и сложный технологический процесс», — отказал он. К тому же, сейчас за полем установлена временная инфраструктура. «Но оно два раза выдвигалось», — уточнил Гагонин.

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Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Гость из Каира, впрочем, обратил внимание чиновника, что ничего необычного в выдвижном поле и открывающейся крыше нет — такие стадионы в мире уже существуют. Однако позднее он поделился впечатлениями, которые звучали уже более позитивно.

«Я был в Южной Корее, в Великобритании, видел огромные арены, могу сказать, что, на мой взгляд, это самый шикарный стадион из подобных», — сказал молодой египтянин.

Помимо арены «Санкт-Петербург», студенты за три дня успели попасть в Царское Село и Эрмитаж, но большинство жаловалось: им этого мало. «Я гулял ночью. Встречал людей, разговаривал с ними. Город очень красивый, и люди намного добрее, чем в Москве», — заметил один из участников.

Рафаэлла из Салоников признаётся, что давно мечтала попасть в Петербург — у нее есть друзья-фотографы, которые «задразднили» ее снимками города на Неве. Восторгалась Петербургом и будущий медик Яра из Палестины. «Город очень красивый, в нем есть свой особенный дух, хотя и не могу сказать, какой именно, слишком мало времени», — заметила она.

Впрочем, Анкету из Мумбая Петербург показался излишне депрессивным. «Всё постоянно серое, небо нависает, будто все подавлены, не то, что в Москве, где всё всегда подсвечено», — поделился он впечатлениями.

О тусклом эффекте от Северной столицы рассказали и другие студенты.

«Мы были немного удивлены. Петербург — город с такой богатой историей, и Путин очень гордится своим городом. Ожидали, что больше средств будут инвестировать в здания. Например, Восточный Берлин 10-летней давности был немного похож на современный Петербург, но за последние 10 лет всё реновировали. Здесь же некоторые здания выглядят идеально, как новые, но множество других выглядят так, будто ими лет 25 никто не занимался», — сказал один из них.

По его мнению, если бы в Петербург вкладывали больше денег, «он бы стал красивее Парижа». «Ведь архитектура Петербурга гораздо более разнообразна, но она совсем не «сверкает», — заметил он.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Напомним, в Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на который съехались более 20 тысяч человек из 180 государств. Он проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Фестиваль призван «консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие».

«Мы приехали, чтобы, в первую очередь, узнать больше о России, о русской культуре, чтобы понять ее. Того, что показывают по телевизору, совсем недостаточно, а порой не показывают вообще ничего», — сказала Яра из Палестины.