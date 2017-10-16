Абуджа, 16 октября, 2017, 23:10 — ИА Регнум. В результате вооружённого нападения в центральном районе Нигерии погибли по меньшей мере 29 человек, сообщает 16 октября издание Anadolu.

Dolapo Falola Нигерийские школьники

Нападение произошло в штате Плато утром 16 октября. Власти считают, что нападение на деревню, расположенную в районе Басса, осуществили наёмники народности Фульбе.

«Жертвами являются в основном женщины, дети и пожилые люди… Нападавшие расстреляли их в начальной школе, в которой они укрылись», — заявил представитель местных властей Абдул.

В полиции Нигерии не подтвердили и не опровергли информацию о нападении, добавив, что вскоре полиция сделает официальное заявление.

Член парламента Сулейман Кванде подтвердил информацию о нападении в штате Плато и призвал правоохранительные органы предотвратить дальнейшие нападения.

Напомним, ранее сообщалось о столкновениях в штате Плато между местным племенем Биром и пастухами народности Фульбе. Конфликт касался прав на землю.