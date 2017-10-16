Саранск, 16 октября, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Экипаж подшефного Мордовии эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» выразил признательность главе республики Владимиру Волкову за заботу о жизни и быте военных моряков, благодарность подписал капитан корабля Игорь Никитин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Www.e-mordovia.ru Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков»

В частности отмечается, что благодаря участию руководителя республики решаются многие вопросы службы и организации торжественных мероприятий в честь государственных и профессиональных праздников.

Летом экипаж миноносца завоевал два кубка Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ в номинациях «Лучший корабельный расчет по постановке минного заграждения» и «Лучший корабельный расчет ГКП-Биц-Штурман» на межфлотских соревнованиях «Кубок моря 2017» в Санкт-Петербурге.

Кроме того, командир пригласил делегацию Мордовии посетить базу корабля в следующем году. «Летний период обучения 2018 года будет насыщен мероприятиями боевой подготовки и торжественными мероприятиями, в которых примет участие командование Северного флота и соединения, представители городской администрации. В эти торжественные дни командование и экипаж корабля будут рады встрече с представителями делегации от Республики Мордовия», — говорится в тексте письма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мордовию очень многое связывает с личностью адмирала Ушакова и одноимённого эскадренного миноносца Северного флота.

В ноябре 2004 года правительством Мордовии был подписан договор о взятии шефства над миноносцем. Игорь Вакуленко, на тот момент капитан корабля пояснял, что сотрудничество с регионом позволяет улучшить социально-бытовые условия жизни экипажа. Кроме того, экипаж эсминца планировалось формировать из призывников — уроженцев Мордовии.

2017 год объявлен в республике Годом святого праведного воина Ушакова. В течение всего года проходит ряд тематических выставок и презентации, ориентированные на детей и молодёжь. К Чемпионату мира по футболу 2018 года будет выпущена памятная монета, на которой будет изображена одна из главных достопримечательностей столицы Мордовии — вид на Кафедральный собор святого праведного Феодора Ушакова.

Имя адмирала Фёдора Ушакова на протяжении многих лет привлекает туристические потоки в регион. В старейшем городе республики — Темникове — расположен музей имени Ушакова. В августе 2016 года глава Мордовии говорил, что на этой территории планируется создание туристического кластера, именно в Мордовии адмирал провел последние годы своей жизни. На собственные средства он открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле.