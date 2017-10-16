Ростов-на-Дону, 16 октября, 2017, 22:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 16 октября прошла церемония официального открытия памятника героям Донбасса, сообщает газета «Известия».

Rostov-gorod.ru Церемония открытия памятника героям Донбасса в Ростове-на Дону

Мероприятие прошло в парке имени Николая Островского. В открытии памятника участвовали помощник президента России Владислав Сурков, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Уточняется, что памятник был изготовлен и установлен на внебюджетные средства и будет числиться на балансе парка имени Островского.

Rostov-gorod.ru Церемония открытия памятника героям Донбасса в Ростове-на Дону

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября глава ДНР Александр Захарченко сообщил о задержании украинских диверсантов, причастных к убийству командира батальона армии ДНР «Спарта» Арсения Павлова, также известного под позывным «Моторола».