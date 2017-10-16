Калуга, 16 октября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. 13 — 14 октября глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в международной конференции «Партнерство власти и бизнеса — основа муниципальной политики», организованной Международной ассамблеей столиц и крупных городов. Конференция прошла в столице Приднестровья Тирасполе и была приурочена к 225-летию со дня основания города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Делегаты конференции приняли участие в открытии памятного знака с табличками городов-побратимов Тирасполя

Делегаты конференции также приняли участие в торжественных мероприятиях, в том числе в открытии памятного знака с табличками городов-побратимов Тирасполя.

«В ходе конференции обсуждались вопросы народной дипломатии и сотрудничества между представительными органами муниципалитетов, — рассказал глава Калуги Александр Иванов. В состав представительных органов входят депутаты, избранные непосредственно населением. Всех нас объединяет одно: наша главная задача — работа на благо жителей. Мы можем плодотворно сотрудничать, обмениваться опытом, успешными муниципальными практиками и наработками в сфере управления. У Городской думы Калуги подписаны соглашения о сотрудничестве с городскими советами Смоленска и Тулы. Мы также планируем подписать соглашение с Городским советом народных депутатов Тирасполя. Уверен, что плодотворное сотрудничество между нашими городами продолжится и в дальнейшем, у нас есть хорошие перспективы для развития двусторонних правоотношений в сфере экономики, туризма, образования, культуры и спорта».