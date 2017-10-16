Ижевск, 16 октября, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по зарплате в Удмуртии по состоянию на 1 октября составила 17,124 млн рублей, увеличившись за месяц на 31 тыс. рублей или на 0,18%. Долги накопились в связи с отсутствием у организаций собственных средств. Предприятия республики накопили долги в отношении 488 работников, таким образом средний размер невыплаченной заработной платы в регионе составляет 35,09 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Основной объем задолженности приходится на сферу строительства — 14,995 млн рублей в отношении 398 сотрудников строительных организаций. Таким образом, средней объем недополученной зарплаты составляет 37,67 тыс. рублей. В течение месяца долги в строительстве сократились на 102 тыс. рублей или на 0,67%. Число не получивших зарплату строителей по сравнению с предыдущим месяцем не изменилось.

В течение года сохраняется просроченная задолженность по зарплате в отношении сотрудников образовательных учреждений. Долги составляют 1,415 млн рублей, эти средства не выплатили 53 работникам. Средний размер задолженности по зарплате в образовании составил 26,69 тыс. рублей. За месяц долг сократился на 581 тыс. рублей или на 29,1%. Число недополучивших зарплату учителей снизилось лишь на 4 человека. Впервые задолженность по зарплате в образовании Удмуртии появилась в статистических данных в июне 2016 года и сохраняется по настоящее время.

Кроме того, к должникам по зарплате в Удмуртии прибавились предприятия, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств. Долги по зарплате в этой отрасли составили 714 тыс. рублей в отношении 37 сотрудников, таким образом в среднем каждый не получил 19,29 тыс. рублей.

Отметим, по сравнению с данными на 1 октября 2016 года, просроченная задолженность по зарплате в Удмуртии сократилась на 5,922 млн рублей или 25,7%.

Всего в России по состоянию на 1 октября долги по зарплате составили 3,387 млрд рублей и увеличились за месяц на 33 млн рублей или на 1%. На долги, образовавшиеся в 2016 году, приходится 828 млн рублей или 24,4%, в 2015 году и ранее — 649 млн рублей или 19,2%. Задолженность в строительстве составляет 865 млн рублей или 25,5% в структуре долга, в образовании — 57 млн рублей или 1,7% от общей суммы и в сфере обрабатывающих производств — 1,483 млрд рублей или 43,8%.