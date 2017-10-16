Сочи, Краснодарский край, 16 октября, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Москву вынудят принять ответные меры к американским телеканалам, работающим в России если Вашингтон ограничит работу российских СМИ на территории США, заявил 16 октября глава МИД России Сергей Лавров в ходе мероприятий Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, проходящих в Сочи.

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«Если американское правосудие добьётся такого абсолютно неправомерного решения в отношении Russia Today, то мы будем вынуждены таким же образом поступить с теми американскими каналами, которые работают в России, которые финансируются прежде всего на деньги американских налогоплательщиков», — заявил министр иностранных дел России.

По мнению Сергея Лаврова, требования Вашингтона записать телеканал RT в иностранные агенты демонстрируют прежде всего то, что телеканал успешно противостоит пропаганде телекомпании CNN, которая постоянно подставляется, доказывая «свою ангажированность и готовность жертвовать профессиональным уровнем ради сиюминутной политической целесообразности».

Напомним, ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила представителям СМИ, что она одобрит любые меры, которые Россия предпримет в ответ на притеснение телеканала RT в США.