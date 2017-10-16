Киев, 16 октября, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Украина войдёт в Совет по правам человека ООН на период 2018—2020 годов. Соответствующее решение было принято 16 октября в ходе голосования Генеральной ассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Как сообщает представительство страны в ООН в своем микроблоге в Twitter, за Украину было подано 177 голосов.

«Избрание Украины в состав СПЧ — честь, но и великая ответственность. Активно готовимся к членству в главном правозащитном органе ООН», — говорится в сообщении.

Голосование Генассамблеи ООН также прокомментировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который заявил, что Киев теперь имеет «важную площадку для правозащитных инициатив и давления на Кремль» на ближайшие три года.

Помимо Украины место в группе восточноевропейских государств также получила Словакия. В свою очередь, у Албании и Латвии срок членства истёк.

Напомним, что Украина с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать новые власти в Киеве, пришедшие в результате госпереворота в феврале того же года.

По данным ООН, жертвами продолжающегося конфликта стали уже более 10 тысяч человек.