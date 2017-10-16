Домодедово, Московская область, 16 октября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приняла участие в осмотре строящегося в Подмосковном городе Домодедово детского хосписа.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

Позже состоялся круглый стол, в ходе которого омбудсмен, совместно с представителями Министерства здравоохранения и экспертами, обсудила проблемы детской паллиативной медицины.

Паллиативная помощь — специальные медицинские меры, позволяющие улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с опасными для жизни болезнями с помощью предотвращения и облегчения страданий больного. По оценкам экспертов, в подобной помощи в России нуждаются около 40 тысяч человек.

До начала круглого стола Кузнецова посетила в подмосковном городском округе Домодедово отреставрированное здание усадьбы Пржевальского, которая в скором времени станет хосписом «Журавлик».

По утверждению протоиерея и будущего генерального директора паллиативного центра Александра Ткаченко, открытие учреждения состоится весной 2018 года.

«Мы рассчитываем на то, что в начале следующего года мы начнем автономную работу, а уже в конце этого года будем приглашать медицинских работников для наполнения штата», — сообщил протоиерей.

Строительство детского хосписа проходило при поддержке подмосковного городского округа Домодедово и некоммерческих организаций. По словам будущего руководителя хосписа, для восстановления здания было привлечено более 200 миллионов рублей от благотворителей, а сама работа будет зависеть от меценатов не более чем на треть от суммы ежемесячных трат.

Анна Кузнецова сообщила, что строительство детского хосписа «Журавлик» является результатом совместной работы государства и некоммерческих организаций. Подобные союзы имеют давнюю историю работы, особенно в части здравоохранения. Планируется включение хосписа в систему государственной медицинской помощи.

«После завершения реконструкции здание будет передано Правительству Московской области», — пояснила детский омбудсмен.

Домодедовский хоспис рассчитан на десять детей, которых можно будет разместить с родителями. Для детей здесь создаются специальные игровые комнаты, а также медицинские кабинеты, в том числе — для проведения реанимационных процедур.

В рамках круглого стола участники встречи обсудили «дорожную карту» по развитию паллиативной помощи детям, которая включила в себя комплекс мер юридического и практического характера для улучшения качества жизни тяжелобольных.

По мнению Анны Кузнецовой, разработанная «карта» позволит изменить качество медицинской помощи, психологической поддержки и сделать расходование средств регионального и федерального бюджета более экономным.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за помощь в осуществлении проекта хосписа и отметил участие протоиерея Александра Ткаченко в работе, начиная с раннего этапа строительства.

За необходимость правового регулирования паллиативной помощи высказывалась и Анна Кудря — член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ. Она отметила, что множество проблем необходимо урегулировать уже в скорейшем времени. К вопросам, требующим особого внимания, эксперт отнесла использование в домашних условиях аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предоставление возможности пациентам открытой реанимации, а также вопросы взаимодействия паллиативных служб и некоммерческих структур с органами Минздрава. Требуют решения и вопросы образования детей, страдающих необратимыми заболеваниями, поскольку нет школ, способных принять тяжелых пациентов.

«Это не набор предложений, а согласование позиций. Благотворители и НКО глубоко вовлечены в тему паллиативной помощи, но область нуждается не только в юридическом согласовании, но и в министерском участии», — отметила Анна Кудря.

«Карта» предусматривает внесение законодательных изменений, создание единого списка больных, нуждающихся в паллиативной помощи и единого общероссийского реестра болезней для направления пациентов в хосписы. Депутат Госдумы Валентина Миронова на встрече сообщила, что паллиатив — медицинский термин, который знают только в специализированных кругах работники этой сферы и благотворительных организаций, ориентированных на работу с тяжелыми больными. Международная классификация включает в себя 570 различных заболеваний физического и морального плана, требующих предоставления подобной помощи.

Программа «Повышение качества оказания паллиативной медицинской помощи несовершеннолетним больным в РФ» также предусматривает внесение изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» к февралю 2018 года для регуляции ИВЛ не только в амбулаторных условиях, но и в домашних. По мнению Анны Кузнецовой, не урегулирован переход пациента из детской возрастной группы во взрослое состояние и последующая помощь ему.

Остаётся открытым вопрос получения лицензий на использование наркотических средств для паллиативных учреждений, ведь использование сильнодействующих препаратов — обязательное условие качественной помощи необратимо больным людям, подчеркнули участники встречи.

По мнению директора департамента медицинской помощи детям Минздрава Елены Байбариной, паллиатив — самый молодой вид помощи, который нашел отражение в законодательстве лишь в 2011 году, но необходимо улучшение региональной статистики количества свободных коек для тяжелобольных пациентов. Так, например, ситуация на Дальнем Востоке существенно хуже, чем в центральной полосе России.

«В данный момент на 100 тысяч человек в ЦФО есть 2,3 койки для предоставления паллиативной помощи, а на Дальнем Востоке всего 0,6», — пояснила Елена Байбарина.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что неизлечимо больные дети и их семьи нуждаются в троекратной заботе, а государственные механизмы должны не мешать им, а наоборот всесторонне помогать.

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