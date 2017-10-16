Великий Новгород, 16 октября, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Около 100 представителей молодёжи из 44 стран мира сегодня, 16 октября, в Великом Новгороде присоединились к всероссийскому движению ГТО. Как сообщили ИА REGNUM в региональном департаменте по физической культуре и спорту, для участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Великом Новгороде провели мероприятие «Всемирное ГТО».

Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области «Зарядка с чемпионом» для участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Великом Новгороде

Его открыла олимпийская чемпионка 1976 года в Монреале, серебряный призер Олимпиады-80 в Москве по гребле на байдарках Нина Трофимова.

«У нас в России есть такое выражение «победила дружба». Я желаю, чтобы сегодня тоже победила дружба, чтобы вы увезли с собой частичку нашего тепла, желаю всем счастья, добра и мира», — приветствовала она гостей фестиваля.

Перед началом тестирования «Зарядку с чемпионом» провёл мастер спорта России по спортивной гимнастике, победитель первенства России Александр Ильин, после чего участники попробовали свои силы в четырёх видах испытаний: прыжок в длину, отжимания, упражнения на пресс и гибкость. Среди «отличников» ГТО оказались представители Киргизии, Туниса, Италии, Казахстана, Молдавии, Великобритании, Индии, Мексики, Македонии, Лесото, Нигерии.

Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области Участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов сдали нормы ГТО в Великом Новгороде

Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов стартовала в Великом Новгороде 15 октября. На её открытии гости стали зрителями и участниками интерактивной программы народного коллектива фольклорного театра «Круговина» — узнали, какие песни, пляски и обряды существовали в новгородских деревнях в старину. Изюминкой первого дня региональной программы стало самостоятельное приготовление пирогов — такой мастер-класс провели для гостей фестиваля в одном из ресторанных комплексов.

Завершился первый день региональной программы дискотекой на льду. Новгородские спортсмены помогли начинающим освоить азы катания на коньках — многие из участников фестиваля впервые встали на лёд.

Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области Участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов научили танцевать на льду в Великом Новгороде

Напомним, Великий Новгород включён в региональную программу XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов вместе с рядом других городов России: около 2 тыс. иностранных участников фестиваля посетили Калининград, Красноярск, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Махачкалу, Севастополь.

На главные фестивальные мероприятия в Сочи отправилась делегация из 40 молодых новгородцев. Всего в фестивале участвуют около 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира. Напомним также, что Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проходил в России дважды — в 1957 и в 1985 годах.