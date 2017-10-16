Брюссель, 16 октября, 2017, 20:31 — ИА Регнум. В 2016 году более 117 млн жителей ЕС были подвержены риску бедности и социальной отверженности, заявили в статистическом управлении ЕС, сообщает 16 октября KUNA.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Согласно данным Евростата, в 2016 году 117 млн 500 тыс. или 23,4% жителей ЕС были подвержены риску бедности.

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Напомним, в период с 2009 по 2012 год численность жителей ЕС, подверженных риску бедности, достигла почти 25% от общей численности населения. После 2012 года Евростат фиксировал постепенное снижение данного показателя.

Сокращение числа лиц, подверженных риску бедности или социальной отверженности, является одной из ключевых целей стратегии «Европа-2020».

Данные Евростата были опубликованы в преддверии международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечается 17 октября.