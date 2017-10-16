Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Операция в Сирии близка к своему завершению, поэтому есть несколько вопросов, требующих немедленного решения, заявил 16 октября министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом.

Beshr Abdulhadi Сирия

Встреча министра обороны России со своим израильским коллегой проходит в Тель-Авиве в рамках официального визита Сергея Шойгу в Израиль.

«Отдельно хотелось бы обсудить всё, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме вопросов по ситуации в Сирии, Сергей Шойгу предложил Авигдору Либерману рассмотреть как вопросы борьбы с терроризмом, так и сферу военного и военно-технического сотрудничества

Сергей Шойгу особо отметил, что усиление в мире террористической активности «требует сплоченности международного сообщества в борьбе с этим злом».

Министр обороны РФ выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры «будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля».

Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 16 октября прибыл в Израиль с официальным двухдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Минобороны РФ сообщило, что авиация ВКС с начала октября ликвидировала в Сирии свыше 30 главарей незаконных вооруженных формирований и нанесла серьёзные потери отрядам «Джебхат ан-Нусры».