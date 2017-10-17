Санкт-Петербург, 17 октября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. В галерее «Борей» сегодня, 17 октября, открылась выставка «Владимир Яшке. Цветная графика». Кураторами выставки стали Алексей Родионов и Борис Файзуллин. Экспозиция продлится до 11 ноября.

Арт-центр «Борей» Работа Владимира Яшке

Выставка Владимира Яшке впервые представляет объемную ретроспективу цветных графических произведений художника, которые он создавал на протяжении 50 лет своей творческой деятельности. Самые ранние произведения относятся к 1960-м годам.

Фаворитами графических техник у Яшке являются пастель, акварель, тушь, рисунок шариковой ручкой, расцвеченный цветными карандашами, фломастерами или восковыми мелками.

Арт-центр «Борей» Работа Владимира Яшке

В рамках вернисажа прошла презентация альбома «Владимир Яшке. Графика», подготовленного Михаилом Сапего. Альбом выпустило издательство «Красный матрос».

Черно-белую графику, вошедшую в сборник, можно увидеть в Малом зале выставочного пространства.

Всего в экспозицию вошло более двухсот работ художника, которые хранятся в двух петербургских собраниях.

Арт-центр «Борей» Работа Владимира Яшке

Владимир Яшке — представитель петербургского андеграунда, входил в творческое объединение «Митьки» в период его расцвета. Нередко мастера называют «дедушкой Митьков».

В 2014 году в Мраморном дворце прошла масштабная выставка живописи, приуроченная к 65-летию художника. На экспозиции впервые в полной мере были показаны основные этапы творческого пути мастера.