Вашингтон, 16 октября, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о «реальной возможности» одностороннего выхода Соединённых Штатов из ядерного соглашения с Ираном, 16 октября сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Возможно полное прекращение (сделки с Ираном). Эта возможность очень реальна», — заявил Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Трамп отказался подтвердить, что Иран соблюдает условия ядерного соглашения, подписанного в Австрии в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами.

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Этот шаг Белого дома вызвал критику со стороны остальных участников ядерной сделки, которые в свою очередь подтвердили, что Иран не нарушал условия данного соглашения.

13 октября министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин попытается убедить Конгресс США сохранить сделку.