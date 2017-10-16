Киров, 16 октября, 2017, 19:46 — ИА Регнум. В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего подростка, убитого, предположительно, по неосторожности из нарезного охотничьего карабина во время игры с товарищем, сообщили 16 октября в пресс-службе регионального СУ СК.

(сс)GDJ Выстрел из ружья

По версии следствия 13 октября 2017 года в посёлке Верхняя Волманга Опаринского района Кировской области 12-летний подросток нашел в доме своего деда под кроватью нарезной охотничий карабин. Подросток случайно выстрелил в своего знакомого ровесника. От полученного ранения подросток скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня 2017 года пресс-служба СУ СК по Саратовской области сообщила, что в городе Вольске шестилетний мальчик, играя с ружьем, застрелил свою четырехлетнюю сестру.