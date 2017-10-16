Вашингтон, 16 октября, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Компания Twitter удалила сообщения (твиты) и другие важные пользовательские данные, которые федеральные следователи США могли использовать при расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, сообщает издание Politico, цитируя действующих и бывших чиновников из отдела кибербезопасности.

markusspiske Хакеры

Должностные лица, которые говорили с журналистами анонимно, сообщили новостному агентству, что, по их мнению, «Twitter являлся одним из важнейших инструментов Кремля в его попытках повлиять на выборы».

По словам чиновников, российские хакеры использовали ботов, поддельных пользователей, возможности Twitter и фейковый нарратив, чтобы попытаться поколебать мнение американцев в ходе предвыборной кампании.

Они считают, что, собрав и проанализировав такую информацию в Твиттере, можно было бы установить «образ жизни и поведения» российских хакеров и их операций в социальных сетях, что пролило бы свет на то, как хакеры «развивали нарратив в определенном направлении».

По словам чиновников, большая часть этой информации теперь недоступна.

Политика конфиденциальности Twitter заключается в том, чтобы тоже полностью удалять твиты из своей системы после того, как это сделает пользователь. То же самое касается учетных записей и платного рекламного продвижения, удаленных пользователями. Компании, которые платят за доступ к данным Twitter, должны делать то же самое.

«Правда в том, что они не знают, кто располагается на их платформе, и как плохие люди делают плохие вещи», — открыто сказал в интервью Politico бывший агент ФБР Клинт Уоттс.