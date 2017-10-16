Анкара, 16 октября, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Варшава придаёт большое значение визиту президента Турции Реджепа Эрдогана в Польшу, заявил польский посол в Турции Мацей Ланг, 16 октября сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«В Польше мы уделяем особое внимание историческим связям и убеждены, что исторический опыт является важным фактором в формировании наших текущих отношений с разными странами», — заявил посол Польши.

Ланг добавил, что Польша поддерживает дипломатические отношения с Турцией более 600 лет.

«Турция всегда была важным партнёром для Польши, и теперь, будучи членами НАТО, у нас появились новые общие интересы», — отметил Ланг.

«Благодаря этому убеждению и хорошим перспективам будущего сотрудничества, мы придаём большое значение нашим отношениям с Турцией и визиту президента Эрдогана», — добавил польский посол в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Эрдоган прибудет с официальным визитом в Польшу, где проведёт переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Ожидается, что президенты обсудят двустороннее сотрудничество и уделят особое внимание укреплению экономических связей.