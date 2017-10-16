Анкара, 16 октября, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Кабинет министров Турции принял решение о продлении еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране, заявил 16 октября журналистам вице-премьер Бекир Боздаг по результатам заседания правительства.

Pixabay.com Турецкий флаг

По словам Бекира Боздага, турецкое правительство постановило продлить режим ЧП еще на три месяца. Теперь это решение направлено на утверждение в парламент страны.

Напомним, трехмесячный режим чрезвычайного положения в Турции продлевался уже четыре раза. Впервые режим ЧП властями Турции был введен после попытки госпереворота в июле 2016 года.

С тех пор в Турции были уволены порядка 7 тыс. государственных служащих, которых власти посчитали причастными к попытке госпереворота летом 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд лидеров стран Евросоюза и часть турецких оппозиционных политиков регулярно подвергают критике многократное продление режима чрезвычайного положения.