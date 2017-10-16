Москва, 16 октября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Подмосковье актёра Дмитрия Марьянова. Об этом 16 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Цитата из т/с «Боец». реж. Евгений Серов. 2004. Россия Дмитрий Марьянов

Как сообщается, в ходе проведённой доследственной проверки следователями были выявлены признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Уголовное дело возбуждено «в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему», отметили в СК.

В настоящее время следователи устанавливают всех обстоятельства произошедшего и конкретных виновных лиц.

Напомним, 47-летний актёр Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября в городе Лобня Московской области после того, как медики отказались оперативно оказать ему медицинскую помощь.

По сообщениям СМИ, друзья актера 20 минут уговаривали врачей скорой помощи выехать к Марьянову, которому внезапно стало плохо. Медики заявили, что не могут оперативно приехать из-за большого количества других вызовов.

Между тем, в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что вызов скорой помощи был отменён теми, кто сделал его несколькими минутами ранее: они заявили, что сами повезут актёра в больницу

По неофициальной информации, причиной смерти Дмитрий Марьянова стал оторвавшийся тромб.

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