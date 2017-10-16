Тюмень, 16 октября, 2017, 18:28 — ИА Регнум. В Тюменской области усилен контроль за качеством воды реки Ишим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

eluela31 Опасная вода

По данным ведомства, в городе Петропавловске (Казахстан) прорвало канализацию. Результатом этого стало загрязнение реки канализационными стоками.

Лабораторные исследования показали превышение содержания ионов аммония. Рост отмечен в полтора раза.

Сейчас санитарные врачи усилили контроль за качеством воды. Отметим, река Ишим является источником в том числе и питьевой воды. По микробиологическим, паразитологическим и органолептическим показателям жидкость соответствует нормам.

В водопроводах отклонений также не установлено. Тем не менее жителям рекомендуют кипятить воду, даже если она используется не только для питья. В основном это касается Казанского, Ишимского и Абатского районов. В городе Ишиме введён режим гиперхлорирования воды. Отметим, река Ишим берёт своё начало в Казахстане. А в России она впадает в реку Иртыш.

По данным экологов, вода в реке сильно загрязнена. В ней отмечено повышенное содержание меди, марганца и нефтепродуктов.