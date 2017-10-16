Петрозаводск, 16 октября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Экологические организации столицы Карелии крайне озабочены массовым падежом норок и лис на звероферме «Пряжинская» в 44 км от Петрозаводска, о котором недавно рассказывало ИА REGNUM. По словам секретаря экологического общественного совета города Дарьи Каликиной, некоторые петрозаводчане даже готовы взять зверьков домой. Однако это не может решить проблему.

Лиса на звероферме в Пряже

«У меня с десяток таких людей набирается. Они готовы по одному, по два зверька взять. Но их там тысячи, это проблему-то не решит. Есть еще организация в Москве — «Забытые животные», которая готова оплатить их эвтаназию, потому что у собственника нет денег даже на то, чтобы их нормально убить. Нет денег даже на инъекции», — рассказала сегодня ИА REGNUM Дарья Каликина.

Насколько известно общественнице, московская организация уже выходила на руководство зверофермы, чтобы выяснить, готовы ли они продать животных и по какой цене, но ответа из Карелии так и не получила.

«У меня складывается ощущение, что владелец хочет их просто голодом всех уморить, уничтожить. Не знаю, зачем ему это нужно. Но мех этих животных уже ни на какую продажу пойти не может. Потому что он испорчен. Также на меня выходил некий бизнесмен из Пскова, готов забрать всех животных к себе. Но я никак не могла понять, куда конкретно «к себе», что у него есть, чтобы их забрать, а просто так отправлять животных куда-то в Псков — несерьезно».

Напомним, на звероферме «Пряжинская» с 1 октября погибли около 2,5 тыс. норок и лис. По словам директора предприятия Сергея Вилкова, звери погибли от голода.

Правительство Карелии в лице вице-премьера, и.о. министра сельского хозяйства Владимира Лабинова попыталось выполнить роль посредника в сделке по продаже поголовья пушного зверя петербургскому бизнесмену Никите Мельникову (ООО «Ленптицепром-И»). Однако, после того как инвестор узнал, что владелец зверофермы Айво Халлист пытается продать ему частично арестованное, принадлежащее кредиторам поголовье — от сделки он отказался.

При этом после поездки на звероферму и.о. министра Лабинов факт падежа и недокорма животных подтвердил, но отметил, что в массовой гибели норок и лис склонен винить скорее отсутствие прививок, чем голод.

«Мы зафиксировали факт отсутствия противоэпизоотических профилактических мероприятий на ферме. Любая концентрация поголовья в ограниченном пространстве предполагает обязательное проведение таких мероприятий. И перечень их для всех видов животных зафиксирован. Такие мероприятия в «Пряжинском» с весны этого года не проводились. Поэтому тот падеж животных, который очевиден и превышает нормативы, он, на мой взгляд, в гораздо большей степени связан не с голодомором, не с недокормом, а с отсутствием этих противоэпизоотических мероприятий», — заявил Владимир Лабинов.

По его словам, животных не прививали с весны этого года; республиканские органы ветеринарного надзора уже зафиксировали вирус алеутской болезни в двух трупиках норки.

«Поэтому характеризовать стадо как благополучное в эпизоотическом отношении нельзя. Я дал поручение еще раз взять пробы патологического материала», — подчеркнул 13 октября на пресс-конференции Лабинов.

Сегодня стали известны их результаты. Карельские специалисты смогли сделать только анализ проб на микробиологию, который патологий у пушных зверей не выявил, рассказали в минсельхозе республики. Конкретно вирусологический анализ придется делать в Санкт-Петербурге. Его результаты станут известны в конце текущей недели.

«Дело всё в том, что работникам зверофермы лучше знать, от чего умирают животные — от голода или от чего-то другого. Это, безусловно, проблема, что животные не привиты. Но умирают они от голода. Потому что нет корма», — уверена Дарья Каликина.

ИА REGNUM Норка на звероферме в Пряже

ИА REGNUM специально обратилось в региональный минсельхоз, чтобы проверить эту информацию. Пресс-секретарь ведомства Андрей Квасников официально заявил: все последние дни (13,14 и 16 октября) животных кормят. 15 октября на звероферме «Пряжинская» была так называемая технологическая голодовка, принятая в современном звероводстве как еженедельная норма.

Отметим, что в минсельхозе Карелии отчитались о днях кормления начиная с 13 октября потому, что 12 числа в «Пряжинской» побывал и.о. министра сельского хозяйства. Владимир Лабинов решил проверить правильность информации о «голодоморе» на пряжинском предприятии. И обнаружил следы не только свежего, но и несъеденного вчерашнего (к тому моменту) корма. В ответ на эти слова чиновника некоторые общественники настаивают: голод — единственная причина гибели животных, а корм на ферму завезли исключительно перед визитом чиновника.