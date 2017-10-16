Пермь, 16 октября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. В городе Соликамске Пермского края 16 октября 2017 года произошло возгорание на шахте на глубине 400 метров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении гражданской защиты Соликамска, отделение горноспасателей обследовало место задымления, обнаружило и ликвидировало возгорание выведенного из эксплуатации и подготовленного к демонтажу закладочного композитного трубопровода.

hangela Шахта

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, по предварительной информации, причиной пожара стал демонтаж оборудования. Произошло возгорание старых пластиковых труб на площади 30 квадратных метров.

Пожар был на самой низкой точке шахты. Наземное производство продолжало работать в штатном режиме.

Напомним, информация о возгорании поступила в 12:38 местного времени (10:38 мск) 16 октября. Из шахты по добыче калийной соли в течение двух часов эвакуировали 287 человек. Было решено десять шахтёров оставить под землёй для обслуживания лифтов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю, источник возгорания ликвидирован, ведутся профилактические мероприятия (вентиляция). В ликвидации пожара и его последствий задействовано 135 человек и 32 спецмашины.

Добавим, «Уралкалий» — мировой производитель калия. На долю компании приходится около 20% мирового производства калийных удобрений. Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путём присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». В основном производственном подразделении компании работают около 11 тыс. сотрудников. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).