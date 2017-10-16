Москва, 16 октября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. По итогам набора абитуриентов в вузы по результатам ЕГЭ лидируют Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Московской физико-технический институт (МФТИ) и Высшая школа экономики (ВШЭ), сказал 16 октября ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заместитель главы правительства Ольга Голодец отметила, что наибольший проходной балл в России оказался по специальности «Информационные технологии». Голодец также сказала, что повысилось качество приема абитуриентов в аграрные вузы и на медицинские специальности.

Она добавила, что число вузов со средним проходным баллом больше 70 возросло до 152.

Заместитель главы правительства обратила внимание на некоторые вузы, которые снизили качество набора в 2017 году:

«Больше всего нас огорчил Омский медицинский институт, а также еще несколько вузов».

Министерство образование проведет в этих вузах анализ, который должен выявить причины снижения качества приема абитуриентов.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный совет при Рособрнадзоре предложил учитывать результаты ЕГЭ при выдаче медалей по окончании школы.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ранее отмечал, что в организацию ЕГЭ-2018 и контрольные измерительные материалы не планируется включение значительных изменений.