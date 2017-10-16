Ленинградская область, 16 октября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области будут вести диалог с активистами из проблемных микрорайонов через «совет новостроек». Собираться это орган будет ежеквартально. Об этом сегодня, 16 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые дома

«Губернатор поручил организовать совещательный орган с активными жителями новостроек, куда войдут представители интернет-сообществ и те, кто в реальности занимается делами своих микрорайонов. Появление такого совета вызвано необходимостью дополнительного диалога в связи с валом обращений от граждан», — сообщили в пресс-службе.

Статистика такова, что 33% обращений от граждан приходит зампреду правительства Ленобласти по соцвопросам Николаю Емельянову, 32% — к подведомственные комитетам зампреда правительства региона по строительству Михаила Москвина, оставшаяся треть — на все остальные комитеты, добавили в пресс-службе областной администрации. В частности, увеличилось количество обращений по поводу качества городской среды.

Вопросы, обсуждаемые на встречах совета новостроек, будут касаться транспортной доступности, планов по строительству социальных объектов, благоустройству и т. д. Организовывать встречи будет комитет Госстройнадзора Ленобласти, делегатов для предстоящей встречи планируется собрать до конца месяца.

«Отличная идея. Это возможность напрямую, минуя все ступени, слушать непосредственно жителей. Главное, чтобы в этом совете новостроек не оказались псевдоактивисты, которые будут больше заботиться о своих интересах, нежели выражать мнение тех, кого они должны представлять», — поддержал инициативу президент Союза строительных организаций Ленинградской области, бывший вице-губернатор региона по строительству Георгий Богачев.

Напомним, жители граничащих с Петербургом Кудрово и Мурино во Всеволожском районе Ленобласти неоднократно обращались с жалобой на ситуацию с транспортной инфраструктурой и соцобъектами в этих населенных пунктах. По их мнению, проблему может решить присоединение к Санкт-Петербургу. Ранее на отсутствие мест в детских садах пожаловались президенту России Владимиру Путину и жители райцентра — Всеволожска.

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По мнению политолога Юрия Светова, если в старых городах и райцентрах Ленобласти механизмы диалога с властями уже отработаны, там люди понимают, куда идти с проблемами, то новостройки — это и проблемы, и неконсолидированные люди, друг друга не знающие.

«Создание совета новостроек — это попытка привлечь общественность к диалогу об этих проблемах. Проблемы с транспортной инфраструктурой, учреждениями здравоохранения, школами и детсадами — весь этот клубок создает напряжение. Сор из избы будет выноситься всегда, когда существует проблема, которую с людьми не обсуждают. Конечно, свой отблеск дает знаменитая прямая линия с президентом, зеленая папка и предстоящие выборы главы государства. Они заставляют ускорять движение в направлении диалога», — считает Юрий Светов.

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Неоднократные просьбы жителей Кудрово и Мурино о присоединении к Санкт-Петербургу вызвали возмущение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. На встрече с областными парламентариями 11 октября он заявил, что люди сами знали, на что шли, покупая дешевое жилье, зато теперь их комфорт фактически приходится оплачивать остальным жителям Ленинградской области.

Подсчитано, что в 2030 году население зоны интенсивной урбанизации вокруг Санкт-Петербурга, включающей в себя 58 населенных пунктов Ленинградской области, возрастет вдвое, достигнув 1,5 млн человек. При этом уже сегодня 44% населения Ленобласти проживает в этой зоне. Дальнейший рост населения в первую очередь ожидается на территориях, прилегающих к КАД, — Кудрино, Мурино, Новосаратовка и других.