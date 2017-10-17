Петрозаводск, 17 октября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Необходимый Карелии перинатальный центр может принести жителям десятков окрестных домов Петрозаводска совсем не нужные проблемы. Из-под строящейся рядом с центром дороги совсем скоро на город потекут подземные ручьи и реки. По проекту автодороги, сброс грунтовых вод и паводка предусмотрен не в ливневую канализацию, а транзитом на дома, детский сад, зеленые зоны района Перевалка.

ИА «Республика Карелия» Строительство автодороги вдоль перинатального центра 3

Первыми подняли шум жильцы нового микрорайона «Город солнца». Жильцы одиннадцати пятиэтажек лучше многих в столице Карелии знают, что окрестные пологие почвы болотисты и особенно опасны своими паводками. Строительная компания «РИК», возводившая жилой комплекс, уже «подарила» домам №10-а и №14-а по улице Софьи Ковалевской вид на озеро, которое появилось благодаря ошибкам застройщика. Вода быстро подмывает корни высоких елей в сквере микрорайона, взрослые деревья быстро погибают и при падении вполне могут убить или покалечить человека. А рядом находится муниципальный детский сад «Лесовичок», куда каждый день ходят 200 детей.

В администрации столицы Карелии о проблемах парковой зоны знают, как минимум, с 2015 года — но не торопятся их решить. И в ответ на личные обращения жителей «Города солнца», и на публичных слушаниях чиновники отвечали одинаково: вот построят дорогу вдоль перинатального центра, и вся вода уйдет в ее дренажную систему.

Проект автомобильной дороги разработки 2012 года жители увидели лишь в году текущем, когда трассу мимо перинатального центра вовсю строили. Естественно, объекты поздней постройки, прежде всего, ЖК «Город солнца», в проекте просто не значатся. Но самое главное: грунтовые воды, угрожающие строящейся трассе, будут течь через 250-миллиметровую трубу под ней. А вот все паводковые, поверхностные воды по рельефу пойдут ниже — внимание! — через транзитные поперечные трубы. Несмотря на заверения чиновников горадминистрации, проект дороги не только не решает, но усугубляет проблемы петрозаводчан.

«То есть два жилых дома по Софье Ковалевской, 10-а и 14-а, и детский сад №114 просто размоет, — заявил председатель ТСЖ одного из домов «Города солнца» Федор Мавричев. — Предусмотрена проектом прокладка транзитной трубы, которая к ливневой системе автодороги не относится, по которой вода будет транзитом идти к нашему жилому комплексу, а дальше по рельефу — к дошкольному учреждению».

Корреспонденту ИА REGNUM удалось выяснить, что многих разрешительных документов — например, на вырубку зеленых насаждений в сквере «Города солнца», на работу рядом с тепловыми сетями — у застройщиков дороги нет. Они сами признались в этом в начале октября на совещании в карельском минстрое.

— У подрядной организации были замечания по тому, что не выданы разрешения на производство земработ, — отметил тогда замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Горох.

— Это, скорее, не замечания, просто мы не успеваем физически его официально получить, — заявил начальник участка ООО «НордСтройТранс» Станислав Кузьмин. — Потому что в связи с получением новых техусловий в этом году идет корректировка «рабочки».

— То есть после заключения контракта на строительство этой дороги выявились новые техусловия, полученные заказчиком еще весной, о которых в створе контракта нам не было известно, — отметил гендиректор ООО «Нордстройтранс» Филипп Купоров. — Мы с ними сейчас работаем, ведем переговоры с проектной организацией, которая сделает корректировку РД для того, чтобы мы могли производить работы. Но параллельно мы вынуждены выйти, по просьбам, так скажем, руководства по перинатальному центру, чтобы успеть эту дорогу подвести, вынуждены строить, не приведя пока в соответствие РД.

А ведь РД — рабочая документация — это альфа и омега исполнения любого технического проекта. Строители публично признались в том, что начали работы, не имея необходимых разрешений и согласованной с заказчиком рабочей документации.

«Представитель (подрядной организации — прим. ИА REGNUM ) приходил в технический отдел «Тепловых сетей» — мы отказали в связи с отсутствием согласования земработ, в связи с отсутствием согласованной проектной документации, — заявила на совещании в минстрое представитель компании «ПКС» — Тепловые сети». — Но на сегодняшний день работы в районе тепловых сетей ведутся, притом достаточно активно. Трасса действующая. У нас пять домов на этой сети. Вы объектов толком не видите, вы их не знаете. По тепловым сетям проект поступал в 2011 году на рассмотрение, был рассмотрен, но на окончательное согласование он не представился нам».

Единственный, кто на том совещании прямо сказал — проект нужно переделывать — это его автор, директор инженерного центра «Штрих» Сергей Лыков.

«Там не только по сетям корректировки, стоит детский городок в районе Чкалова — Сыктывкарской, кроме того, там очень много поставлено новых домов, к которым есть коммуникации, которые мы не учли в 2012 году», — заявил директор инженерного центра «Штрих» Сергей Лыков.

Но корректировка проекта — это страшный сон наяву для чиновников: понадобится время на его переделку, потом на согласование в госорганах (стройка-то ведется на федеральные деньги). Всем понятно, что при таком раскладе ни дорогу, ни перинатальный центр вовремя не сдать.

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А ведь сроки строительства перинатального центра уже переносились ни много ни мало — восемь раз, очередной крайний срок — 30 ноября 2017 года. Причем федеральный Минздрав уже обещал оставить без работы действующего генподрядчика, а компания «Ростех», финансирующая всю федеральную программу строительства перинатальных центров, настаивает на уголовном преследовании субподрядчиков. В общем, петрозаводский объект под контролем на самом высоком уровне. Понятно, что и местных чиновников за срыв сроков по голове не погладят.

«Времени на новую экспертизу нет», — уверенно заявил замминистра строительства Карелии Дмитрий Горох.

Несколько иначе в этой ситуации повел себя руководитель карельского минстроя Олег Ермолаев. Вместе с руководством регионального отделения ОНФ 13 октября он пообщался с жителями Перевалки и был менее категоричен.

«Несмотря даже на наше активное вмешательство, они (подрядчики — прим. ИА REGNUM ) в сроки не укладываются, и поэтому здесь вопрос о переносе сроков, конечно, стоит, — заявил Олег Ермолаев. — По дороге у меня есть вопросы. Первый — это срок завершения строительства. Там стоит, насколько я помню, 31 декабря. Почему мы завершаем строительство дороги в декабре, с устройством асфальта и так далее — мне никто не смог пояснить. Возможно, в этом году будет выполнена часть работ, и если нам удастся перенести сроки на следующий год — а это федеральные средства — это позволит, в том числе, внести необходимые изменения в проект. Возможно. Но этот вопрос требует проработки».

Скорее всего, министр строительства лукавит: многим в городе понятно, что дорогу мимо «перинаталки» подрядчик очень торопится построить к концу года ровно потому, что глава республики публично обещал сдать сам перинатальный центр к этому времени. А без дороги сдавать центр особого смысла нет — к нему по сегодняшней жидкой грязи просто не подъехать. Обратили жители внимание министра и на то, что у «Города солнца» времени на проработку этого вопроса нет.

«Нам пережить весенний паводок нужно. А когда будет проложена дренажная труба, нас в следующем году так смоет! Лучше заранее предупредить эту ситуацию. Наша позиция такова: если никакие изменения сейчас в проектную документацию вноситься не будут, мы в гражданском порядке будем подавать в суд с требованиями приостановить строительство и обязать заказчика внести в проектную документацию соответствующие изменения, — заявил министру строительства председатель ТСЖ дома №14-а по С. Ковалевской Федор Мавричев. — Идет уничтожение лесного массива, размывается детская площадка в ДОУ №114 «Лесовичок». У меня подмыло отмостку дома, я это заактировал, сфотографировал и дальше в рамках закона буду действовать. Так строить нельзя, чтобы потом страдали жильцы домов».

С министром удалось договориться о том, что на этой неделе минстрой соберет на специальное совещание все ответственные и заинтересованные стороны, где попробуют выстроить «дорожную карту» по решению этой проблемы. Все стороны — это значит, что в обязательном порядке позовут и представителей петрозаводской мэрии, которые встречу с жильцами «Города солнца» игнорировали.

«Люди поднимают данный вопрос с 2015 года. И позиция администрации города, которая не принимает стратегических решений, чтобы спасти парковую зону, конкретный микрорайон — она меня из раза в раз удивляет», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.

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В мэрии Петрозаводска горожан выслушали 14 октября. Люди пообщались с начальником комитета ЖКХ Юлией Мизинковой. Петрозаводчанам, само собой, напомнили, что перинатальный центр и дорога вдоль него — это республиканские, не муниципальные объекты. Однако мимо того факта, что после постройки их всё равно передадут на баланс мэрии, что причинен урон муниципальному скверу, что размываются фундаменты жилых домов — чиновники пройти не могли.

«В результате реализации этих двух проектов пострадают городские объекты, и мы со стороны мэрии можем такую позицию занять: учитывая, что ряд согласований проходит через город, мы определенный вес на этого застройщика имеем. Те же самые разрешения на производство земляных работ — в нашей компетенции. Мы просто его не выдаем и всё. И разрешение на вырубку зеленых насаждений потребуется наверняка», — сказала начальник комитета ЖКХ.

Правда, горожане были вынуждены ее расстроить: подрядчик, компания «НордСтройТранс», уже вырубает сквер «Город солнца» и ведет земработы безо всяких разрешений мэрии. В ответ Юлия Мизинкова обещала, что в понедельник, 16 октября, проведет совещание в мэрии, а после обязательно примет участие во встрече в минстрое.

Жители «Города солнца» еще больше расстроили представителя горадминистрации, рассказав о том, что после ввода дороги в эксплуатацию вода может подтопить и частично уничтожить другие объекты благоустройства. Например, парк «Зеленый берег», который обустроен совсем недавно на деньги жителей Перевалки, республики и администрации Петрозаводска. Рассказали — и как в воду глядели: «Зеленый берег» затопило в конце прошлой недели. По информации местных пабликов «ВКонтакте», вода залила опоры уличного освещения в этом парке, некоторых собачников и собак уже ударило током.

И всё равно жильцы «Города солнца» надеются, что вмешались вовремя. Что не получится так, как в Петербурге времен строительства Ладожского вокзала, когда балкон одного из соседних домов украшал плакат: «Вокзал быстрее надо сдать, как людям рядом жить — плевать!»